Incendio ad Anacapri, donna in ospedale con ustioni

Una donna è stata ricoverata questa sera nell'ospedale Capilupi di Capri, per le ustioni riportate in un incendio sviluppatosi ad Anacapri, in via Trieste e Trento, nei pressi della piccola chiesa di Santa Sofia. Sul posto, con i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione.

Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un rogo che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di una persona in difficoltà economiche.

La donna è cosciente e non in pericolo di vita.



