A Sorrento olio evo in cambio di quello esausto

Come smaltire correttamente i rifiuti? A Sorrento da ora e fino a dicembre, torna l'Isola Ecologica del Tesoro, l'iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde organizzata per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti e, in particolare, dell'olio esausto. Tre gli appuntamenti in programma, quando i cittadini potranno portare i contenitori con gli olii esausti. Si parte domenica 20 ottobre a Priora, dalle ore 10 alle 12.30 nei pressi della chiesa parrocchiale, per proseguire il 17 novembre, sempre dalle ore 10 alle 12.30 in piazza Angelina Lauro. Ultimo appuntamento in programma, il primo dicembre, nei pressi della chiesa di Casarlano, sempre dalle ore 10 alle 12.30.

"Questa seconda tappa - spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco - coinciderà con la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna di comunicazione ambientale del Programma LIFE+ della Commissione Europea, che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Su questo binario, l'Isola Ecologica del Tesoro invita a portare in piazza l'olio di frittura esausto, ricevendo in cambio, per ogni 10 litri conferiti, una bottiglia di olio extra vergine di oliva. Una iniziava che, negli anni, sta raccogliendo importanti risultati. Scaricare l'olio di frittura negli scarichi casalinghi, infatti, oltre a creare danni alle tubature e agli impianti di depurazione, provoca effetti disastrosi sull'ecosistema marino, compromettendo il già precario equilibrio".

Oltre alle bottiglie di olio evo, saranno distribuite anche taniche per la raccolte dell'olio esausto e kit per la raccolta delle deiezioni canine.



