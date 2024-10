Prefetto Napoli, enti locali siano sentinelle contro camorra

"Gli enti locali sono chiamati ad essere sentinelle e questo Consiglio comunale ha una grande responsabilità affinché questo tema non sia mai agli angoli dell'agenda dell'attività consiliare e affinché l'attività amministrativa sia sempre più improntata alla legalità, alla trasparenza ma anche all'individuazione dei bisogni della comunità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenuto al Consiglio comunale straordinario per celebrare la 'Giornata contro l'influenza della camorra nella città di Napoli' che da quest'anno ricorrerà ogni 11 ottobre a seguito di una delibera di proposta consiliare approvata nei mesi scorsi.

Il prefetto ha sottolineato il lavoro "encomiabile, sotto gli occhi di tutti" messo in campo dalla magistratura e dalle forze dell'ordine non solo nell'affrontare la lotta alla camorra che agisce in strada, ma anche sul fronte del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno delle istituzioni e degli enti locali.



