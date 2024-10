49enne ai domiciliari, in casa pistola e munizioni

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia (Napoli) si sono recati nell'abitazione di un 49enne sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Nel corso dell'attività, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Zokari modello 906 con matricola abrasa e due cartucce calibro 7,65 e altre 10 munizioni calibro 38 special e 3.500 euro. L' uomo, stabiese, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento.





