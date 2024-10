'Scaricava in rete fognaria', sequestrata conceria

'Scaricava nella rete fognaria i reflui prodotti dal ciclo di lavorazione'. Con questa accusa una conceria di Solofra, in provincia di Avellino, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo forestale di Serino nel corso dei controlli disposti per il contrasto all'inquinamento del fiume Sarno. Denunciato l'imprenditore, un 40enne del posto, che non aveva mai acquisito l'autorizzazione unica ambientale.

Nel corso dei controlli è anche emerso che l'azienda emetteva in atmosfera senza la prevista autorizzazione.



