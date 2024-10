Ad Arpino di Casoria scoperti droga e un kit per rubare auto

E' per rapina impropria che un uomo è ai domiciliari nel suo appartamento di Casoria. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria si assicurano che rispetti la misura imposta dal Tribunale con verifiche quotidiane. Ed è proprio durante una perquisizione eseguita in uno dei controlli che l'uomo ha dovuto 'lasciare' la sua abitazione per essere condotto in carcere a Poggioreale.

I militari hanno scoperto, infatti, 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa anche attrezzature per forzare i dispositivi di sicurezza delle auto.

Il materiale è stato sequestrato e il 45enne portato in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



