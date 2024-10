Ragazza di 19 anni muore in incidente stradale a Napoli

Una ragazza di 19 anni è morta e cinque giovani sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita, in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte alle 1,20 circa in via Cupa dell'Arco, a Napoli.

Il reparto di Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli ritiene abbastanza chiara la dinamica dell'incidente.

Una delle vetture condotta da un ragazzo 22enne con a bordo trE passeggeri percorreva la strada comunale Cupa dell'Arco con direzione di marcia verso Piazza Zanardelli quando, giunta nei pressi del civico 40, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada ma in senso opposto, condotto da un 19enne con a bordo una ragazza di 23 anni. Il violento impatto ha provocato il ribaltamento della vettura con i 4 ragazzi a bordo, finendo contro il muro di cinta del fabbricato del civico 40, provocando la morte della diciannovenne, originaria di Casoria. Si è reso necessario l'intervento di due ambulanze e dei vigili del fuoco. I veicoli sono stati sottoposti in sequestro, entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti urgenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, gli altri 5 ragazzi coinvolti hanno subito lesioni lievi e nessuno è in pericolo di vita.



