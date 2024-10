Duplice omicidio a Salerno, effettuate le autopsie sulle vittime

Sono durate due ore e mezzo in totale le autopsie effettuate stamane all'ospedale di Salerno sui corpi del 47enne Carmine De Luca, per tutti conosciuto come "Peppolo", e di Rosario Montone, 58enne di Portici. I due lavoratori sono stati uccisi da un ex collega Francesco Iacovazzo, 72enne del luogo, al Mercato Ittico di Salerno, all'alba di martedì.

Il medico nominato dalla Procura è Marina D'Aniello. Erano presenti anche i medici di parte, i dottori Zotti e Mastrangelo e il tecnico Marco Zaccaria.

Intanto dinanzi la pescheria La Paranza in via Settimio Mobilio sono comparsi anche i manifesti funebri della Lega Navale sezione Salerno, addolorata per la "scomparsa dell'amico e socio Carmine" e del Condominio Parco dei Pini che partecipa al dolore che ha compito la famiglia De Luca. Sono in programma lunedì 7 ottobre alle ore 10 i funerali di Carmine De Luca nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.



