Roscio (Intesa), Zes e piano Transizione 5.0 per sviluppo Sud

"Favoriamo lo sviluppo economico del Mezzogiorno sostenendo nuovi insediamenti produttivi nella Zes Unica e permettendo alle imprese meridionali di cogliere le opportunità previste dal piano Transizione 5.0". Così Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, durante la Shipping Week in corso a Napoli. "Il tessuto manifatturiero del Sud Italia -ha aggiunto Roscio- è caratterizzato dalla presenza di Pmi molto dinamiche che rappresentano una componente essenziale delle filiere industriali dell'intero Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività, offrendo soluzioni di finanziamento dedicate e consulenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali. Per incentivare gli investimenti sostenibili, abbiamo dato vita al programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa', che grazie a un plafond nazionale di 120 miliardi di euro - di cui 8 destinati alle aziende campane - punta ad accompagnare la progettualità del sistema produttivo fino al 2026".



