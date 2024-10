Emiliano e Matteo Mammucari presentano il nuovo ciclo di 'Nero'

Parte con "Dove abita la notte" il secondo ciclo narrativo di Nero, la saga storico-fantasy di Emiliano e Matteo Mammucari giunta al settimo volume, pubblicata nella linea libraria da Sergio Bonelli Editore. Nella prima serie abbiamo conosciuto Nero come un feroce guerriero che combatte per liberarsi del suo ingombrante passato e dall'ombra di suo padre. In questa nuova storia, il protagonista avrà l'occasione di misurarsi con un mondo a lui sconosciuto: senza più guerre da combattere, potrà finalmente scegliersi l'identità che preferisce e costruire la sua vita da zero. Ma è proprio questo che lo costringerà a fare i conti con il suo io più profondo, perché scoprire se stessi, a volte, è una delle crociate più impegnative.

I due autori presenteranno il nuovo volume, disponibile dal 27 settembre, sabato 12 ottobre a Napoli, dalle 16 alle 19, nella fumetto-libreria Star Shop di vico San Giuseppe Cristofaro. Per l'occasione sono previsti autografi e sketch sul vol. 7 della collana, appena uscito (o a richiesta su altri volumi disponibili in negozio). E' opportuno prenotarsi via telefono (081.5518221) o attraverso i canali social di Star Shop Napoli.



