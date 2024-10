Clara, dal successo di Mare Fuori al primo tour nei club

Approda al Duel di Pozzuoli domenica 6 ottobre il "PR1MO TOUR" di Clara. Dopo l'uscita del suo ultimo singolo, "Nero Gotico", disponibile dal 13 settembre, la giovane cantautrice è pronta a portare live tutta la sua musica nel tour prodotto da LiveNation. "Nero Gotico", scritta da Clara, Alessandro La Cava e Katoo, che ne ha curato anche la produzione, caratterizzato da un upbeat costante che carica di energia tutta l'atmosfera, portando alla luce l'animo più dance e ritmato dell'artista. L'ultimo anno ha confermato Clara come una delle nuove voci del panorama pop italiano più apprezzate: il singolo "Diamanti Grezzi", presentato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, certificato disco di platino, è stato l'apripista per "Primo" (certificato disco d'oro), l'album di debutto dell'artista, dal quale è stato estratto "Ragazzi Fuori" (disco d'oro) e contenente la hit "Origami all'alba" (quadruplo disco di platino), brani scritti e composti da Clara per la serie tv "Mare Fuori". Quest'estate, inoltre, Clara è stata tra le protagoniste della stagione grazie alla collaborazione nel singolo del giovane rapper romano Icy Subzero, "Ghetto Love", certificato disco d'oro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA