Guasto a Roma, treni in forte ritardo a Napoli Centrale

Il guasto alla linea che sta condizionando la circolazione ferroviaria su Roma sta provocando gravi ripercussioni e disagi anche nel resto del Paese: a Napoli Centrale si registrano ritardi sui treni dell'alta velocità fino a 120 minuti, sia in arrivo che in partenza. Regolare, invece, al momento il flusso dei treni regionali.

Nella stazione di Napoli Centrale si è formata una folla di pendolari che attende lo sblocco della situazione e il ripristino della normale circolazione. Per il guasto alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina "la circolazione è ora fortemente rallentata" e "i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni". Lo scrive sul suo sito Trenitalia, mentre prosegue l'intervento dei tecnici. Ai passeggeri viene rivolto l'invito a riprogrammare il viaggio.



