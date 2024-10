Dalla Sicilia in Campania, per salvare una tartaruga

E' stata presa in consegna ieri pomeriggio dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, una tartaruga marina della specie "Caretta Caretta".

L'esemplare era stato notato, in evidente stato di difficoltà, dall'equipaggio di un'imbarcazione da diporto al largo della costa siciliana. La tartaruga, si presentava disorientata imprigionata com'era da un groviglio di cime attorcigliate lungo la pinna sinistra che le impedivano di nuotare e di immergersi.

E' stato un membro dell'equipaggio a liberarla tuffandosi in mare. Portata in salvo, l'equipaggio ha allertato la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, dov'era diretta, col numero di emergenza 1530.

Sotto il coordinamento dell'Autorità marittima stabiese, diretta dal comandante Andrea Pellegrino, è stata avvisata la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e l'associazione Enpa (Associazione Nazionale Protezione Animali) a cui, una volta attraccato a Castellammare di Stabia, è stata affidata la tartaruga. Curata sarà reinseritanel suo habitat naturale attraverso il Turtle Point di Portici, dove sarà monitorato da personale esperto che ne valuterà le condizioni di salute e seguirà un programma di recupero specifico per le sue esigenze.

Una volta che la tartaruga sarà completamente guarita potrà essere rilasciata in mare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA