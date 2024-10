Ancora spari nel Napoletano, uomo gambizzato

Ancora spari a Napoli e nell'hinterland.

Dopo il ferimento alle gambe, nel pomeriggio, di un uomo a Napoli, poco fa un 34enne già noto alle forze dell'ordine è stato gambizzato a Sant'Antimo, popoloso Comune alle porte del capoluogo.

Sul posto, in via Cimabue, all'incrocio con via Tiziano, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Il ferito, centrato da alcuni proiettili alle gambe, è stato trasportato all'ospedale di Frattamaggiore e non sarebbe in pericolo di vita.



