Nonni e nipoti insieme per costruire sistema di valori condiviso

In occasione della Giornata internazionale dei nonni, l'Associazione per i Diritti degli Anziani di Napoli (Ada), in collaborazione con la Uil Pensionati Campania (UilP), annuncerà domani mercoledì 2 ottobre il lancio del nuovo progetto "Nonni e Nipoti".

L'iniziativa, promossa dall'Ada, sarà presentata alle ore 16 a Nola, presso l'Hotel dei Platani. Un gruppo di nonni accompagnati dai nipoti in età scolare parteciperà ad un percorso che, attraverso attività ricreative-culturali e iniziative di aggregazione, mira a rafforzare i legami sociali e le relazioni intergenerazionali.

L'Ada ha al suo attivo già numerosi progetti rivolti alle persone anziane e con "Nonni e nipoti" mette a frutto l'esperienza maturata e i positivi risultati ottenuti. Le precedenti attività hanno dimostrato, infatti, come i "programmi creativi" abbiano un impatto positivo sulla salute mentale, sociale e fisica delle persone anziane.

Fino a febbraio, con appuntamenti mensili, verranno svolti dei laboratori che consentiranno a nonni e nipoti di fare insieme esperienze che trasformeranno i ricordi della vita vissuta dai nonni in conoscenze ed emozioni che rimarranno impresse nella memoria dei bambini, trasformandole così in patrimonio condiviso.

Le attività svolte confluiranno nella creazione di un album—diario dal titolo "Nonno parlami di te". I nipoti raccoglieranno vecchie fotografie di famiglia, disegneranno quanto raccontato dai loro nonni durante gli incontri e, attraverso le domande già presenti nel volume, chiederanno ai nonni informazioni sulle immagini e sui contesti in cui sono state scattate.

Nel dettaglio saranno cinque i laboratori. Il primo, che si terrà a fine ottobre, servirà a ricostruire l'albero genealogico di famiglia. Il secondo incontro sarà dedicato all'alimentazione di un tempo, con i nonni che prepareranno insieme ai bambini la pasta fresca. Il terzo laboratorio avrà l'obiettivo di far giocare nonni e nipoti ai giochi di una volta. Per Natale, invece, è previsto un evento di grande valore sociale. Infine, per l'ultima tappa, il progetto farà scalo a Pietrarsa, con i partecipanti alle attività di laboratorio che visiteranno il museo dedicato ai trasporti ferroviari.

L'evento finale di "Nonni e Nipoti" sarà una vera festa con la consegna dell'album compilato durante le attività di progetto e verranno esposti album, disegni, giochi creati e foto raccolte.

"Attraverso i racconti degli anziani, dei nonni in particolare, preserveremo la memoria storica del nostro paese - ha spiegato il segretario generale della Uil Pensionati Campania Biagio Ciccone - indicando la rotta alle nuove generazioni nella prospettiva di un'Italia che continui ad essere ispirata, anche per l'avvenire, ai valori di solidarietà, condivisione e uguaglianza e che sappia riconoscere i meriti e accogliere i bisogni".

«Ada Napoli è da sempre attenta ai bisogni degli anziani superando la logica dell'assistenzialismo e concentrandosi sul riconoscimento del ruolo di primo piano che essi possono svolgere nel tessuto sociale e culturale del paese - ha sottolineato l'architetto Mara D'Onofrio, presidente di Ada Napoli - Con questo nuovo progetto vogliamo stimolare un nonno o una nonna a raccontarsi ai suoi nipoti e ad aprire il cassetto dei ricordi per fare in modo che il legame affettivo unico diventi anche il veicolo di trasmissione di un sistema di valori alle nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA