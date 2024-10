Aggressioni ai medici e incidenti stradali, tavolo in Prefettura

Domani alle ore 17 appuntamento nel Palazzo di Governo a Napoli per un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'ordine del giorno - si legge in una nota della Prefettura - le recenti aggressioni al personale sanitario e il monitoraggio dell'incidentalità stradale, fenomeni seguiti costantemente dalla Prefettura per la definizione congiunta, con le forze di polizia, delle strategie di intervento più efficaci e la verifica dei risultati nei tavoli tematici appositamente istituiti.

L'argomento dell'incidentalità stradale - prosegue la nota - e le misure di prevenzione e mitigazione del rischio, saranno trattati anche nei singoli tavoli di osservazione costituiti presso le dieci Municipalità del Comune di Napoli, previsti dall'Accordo Conferenza Stato - Città e autonomie locali del 26 luglio 2018 per l'attuazione della sicurezza urbana, per monitorare le esigenze di sicurezza dei territori, impostare possibili soluzioni, offrire concreti contributi per interventi più generali da sottoporre all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA