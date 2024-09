Non sopporta il fratello e chiede il trasferimento in carcere

"Per evitare guai, trasferitemi in carcere". Un 27enne di Montella, in provincia di Avellino, ha chiesto e ottenuto di lasciare gli arresti domiciliari per la Casa Circondariale di Avellino a causa dei continui dissidi con il fratello convivente che davano luogo ad una pericolosa conflittualità.

I carabinieri hanno così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Il giovane era stato arrestato nello scorso mese di marzo in flagranza mentre minacciava con una pistola la barista di un locale del centro altirpino.



