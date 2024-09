Il Procuratore Policastro saluta la Polizia giudiziaria

"Continuerò ad assicurare la mia attenzione alle attività di polizia giudiziaria avellinese anche nel mio nuovo incarico". Lo ha detto il Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, incontrando ad Ariano Irpino i rappresentanti delle forze dell'ordine alla vigilia del suo trasferimento alla Procura generale di Napoli.

Policastro, accompagnato dal Procuratore aggiunto, Gianfranco Scarfò, che assumerà la funzione di Procuratore capo facente funzioni presso il Tribunale sannita, ha ringraziato i vertici provinciali di carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, per la leale collaborazione di questi anni che ha consentito di raggiungere importanti risultati grazie alla sinergia messa in campo dai vari Corpi. Dal canto loro, i rappresentanti delle forze dell'Ordine hanno espresso al Procuratore Policastro il ringraziamento per la sua disponibilità e vicinanza dimostrata in questi anni.



