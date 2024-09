Uomo ferito di striscio alla mano a Ercolano

Un uomo di 41 anni è stato ferito di striscio alla mano destra da un proiettile. Medicato all'ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli), è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Ercolano (Napoli). Agli agenti del commissariato di Torre del Greco, l'uomo residente a Ercolano, avrebbe dichiarato che mentre stava rincasando a bordo di scooter, sarebbe stato avvicinato in via Benedetto Cozzolino da due persone, a volto coperto, anch'esse su scooter. Il passeggero armato di pistola gli avrebbe intimato di consegnare tutto ciò che possedeva ma, alla sua reazione, avrebbe esploso un colpo ferendolo di striscio alla mano. La vittima si è poi recata in ospedale per le cure. Al vaglio della Polizia di Stato la sua versione. (ANSA)

