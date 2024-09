"Contro la guerra" in scena domani a Napoli nel Teatro Totò

'Contro la guerra, contro tutte le guerre': l'appuntamento è per domani, 29 settembre (ore 18) nel Teatro Totò - unica data napoletana - per l'iniziativa voluta da Fondazione Rut, Italian Virginia Woolf Society e Alessandra Bocchetti, intitolata "Contro la Guerra". Sul palco Iaia Forte, Carlotta Natoli, Bianca Nappi, Monica Nappo, Simonetta Solder e Valentina Cervi interpreteranno brani da "La Guerra non ha volto di donna" e "Gli ultimi testimoni" di Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la Letteratura nel 2015.

Una narrazione nuda e coraggiosa, sottolinea una nota degli organizzatori, "affidata alle parole delle donne, protagoniste dei racconti di Svetlana Aleksievič, che trasmettono la demenza della guerra, attraverso le loro piccole storie, patrimonio di resilienza e resistenza nel tempo e nel luogo del conflitto".

Parole rese ancora più potenti dalla traccia sonora di Diana Tajera, che accompagnerà il reading. L'immagine simbolo dello spettacolo è affidata ad un quadro di Giosetta Fioroni dal titolo "War" che sarà protagonista della scena. Giosetta Fioroni, si evidenzia, "è una delle artiste italiane viventi più importanti del Novecento".

"Facciamo un evento sulla guerra - commenta Giovanna Martelli, segretaria generale della Fondazione Rut - perché non possiamo rinunciare a raccontarne la cruda realtà. Fondazione Rut con i suoi progetti, continua a promuovere percorsi di pedagogia della pace, fondamentali per giungere ad un cambiamento della società, oggi strutturalmente concepita sulla guerra".

"Oggi è necessario parlare male della guerra e farlo diventa un obbligo civile e politico per tutte e tutti - afferma Alessandra Bocchetti, ideatrice dello spettacolo - Quando ho pensato a questo spettacolo insieme con Nadia Fusini, presidente di Italian Virgina Wolf, mi è venuta in mente subito Svetlana Aleksievic. Lei racconta la guerra come nessuno lo ha fatto mai, attraverso le testimonianze di chi la guerra l'ha sofferta.

Racconti senza eroi e senza gloria".



