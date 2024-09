Vale Lambo torna con "Lamborghini a via Marina V2"

Sette nuove tracce e tre speciali collaborazioni: il rapper di Secondigliano Vale Lambo torna oggi con "Lamborghini a via Marina V2", la repack dell'album uscito lo scorso gennaio, disco celebrato dai fan come un ritorno alla formula vincente del giovane artista, trainato dal successo di "Bee" e "Baby u want me". Dopo la pubblicazione del suo nuovo disco a gennaio 2024, il rapper partenopeo Valerio Apice, in arte Vale Lambo, non è riuscito a mettere un freno alla sua creatività. La repack "Lamborghini a via Marina V2" contiene le collaborazioni di Artie 5ive e Side Baby, oltre alla traccia "X-ADV" con Simba La Rue, uscita lo scorso aprile.

"Nell'edizione uscita a gennaio - racconta all'Ansa il rapper - c'è un Vale più aggressivo, che ha voglia di mettersi in gioco.

Nella V2 c'è un Vale più introverso, più romantico. Ci sono dei pezzi trap, ma c'è anche una parte più sentimentale". Un racconto sonoro, quindi, che spazia tra diverse produzioni e, soprattutto, un Vale Lambo intimo e inedito, che mostra tutta la sua versatilità: "Lamborghini a via Marina V2" è un manifesto completo e compatto della musica di Vale Lambo.



