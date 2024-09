Orsini (Confindustria), ok Urso su Green Deal

Un plauso al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "per aver chiesto all'Europa di anticipare la data della clausola di revisione sul Green Deal ai primi mesi del 2025 perché oggi è impensabile rispettare la scadenza del 2035 per i motori elettrici" e un appuntamento fissato per la settimana prossima a Bruxelles con gli europarlamentari italiani. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, fissa i prossimi impegni del suo mandato chiudendo dal palco dell'assemblea generale di Federmeccanica la due giorni di Pietrarsa.

"Incontreremo a Bruxelles gli europarlamentari italiani la settimana prossima - ricorda - per rappresentare le esigenze dell'industria italiana. Per noi politica industriale e transizione ambientale devono andare insieme ma senza l'approccio ideologico che ha caratterizzato la precedente legislatura europea. Ci sono vari problemi da affrontare: siamo preoccupatissimi per la frenata della produzione industriale e per le incognite sul futuro dell'automotive".

Tra i temi sul tavolo anche il calo demografico del Paese. "Su 700 mila nuovi pensionati all'anno - ha sottolineato Orsini - ci sono solo 500mila nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Per colmare la differenza occorre rivolgersi a manodopera straniera opportunamente regolarizzata e fatta arrivare con opportuni corridoi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA