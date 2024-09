Medici internisti campani a confronto a Napoli

Medici internisti riuniti a Napoli: si terrà lunedì 30 settembre e martedì primo ottobre il 23esimo congresso regionale Fadoi Campania. L'iniziativa riunisce medici, ricercatori e professionisti della salute per discutere delle più recenti innovazioni e sfide nel campo della medicina interna.

Con il titolo "Navigando le acque della Medicina interna: un viaggio verso la salute", il congresso diretto da Ada Maffettone, presidente Fadoi Campania, offre "una panoramica completa sui temi centrali che caratterizzano la disciplina - spiegano i promotori - affrontando questioni cruciali come le malattie cardiovascolari, le emergenze infettivologiche e le più recenti scoperte nel campo della cardiologia, ma anche responsabilità penale e su come difendersi dalle aggressioni, sempre più frequenti in corsia". La Fadoi presenterà anche un'App con intelligenza artificiale al servizio dei medici internisti per semplificarne l'aggiornamento scientifico.

Quest'anno il congresso si propone anche di esplorare alcune delle frontiere più innovative che stanno trasformando la pratica clinica quotidiana, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e alla cybersicurezza.

"Vengono presentati - spiega la presidente Maffettone - gli ultimi sviluppi nelle sue applicazioni in ambito sanitario, con un focus su come gli algoritmi di apprendimento automatico possano migliorare la diagnosi e la gestione delle malattie internistiche. Le sessioni dedicate daranno ai partecipanti un'opportunità unica di approfondire l'impatto concreto di queste tecnologie sul futuro della medicina".

Altro tema centrale sarà la cybersicurezza. Con l'aumento dell'uso di dati digitali e dispositivi interconnessi in ambito sanitario, la protezione delle informazioni sensibili è diventata una priorità. Durante il congresso si analizzeranno dunque le minacce emergenti e le strategie per garantire la sicurezza delle infrastrutture mediche e dei dati dei pazienti, esplorando l'importanza di una difesa robusta contro il cybercrime nella gestione ospedaliera e ambulatoriale. Nel corso del meeting, si terrà anche la quarta edizione del premio Fadoi Campania, che sarà assegnato allo chef Alfonso Iaccarino "per il suo impegno nel fare una cucina salutare, innovativa, sostenibile, del territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA