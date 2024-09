Indagine Federmeccanica, costo della vita primo timore italiani

Tra gli italiani proliferano le preoccupazioni: dal costo della vita (21,9%) a quello dei servizi sociosanitari (11,3%), da ulteriori conflitti bellici (13,6%), al cambiamento climatico (13,2%) e al futuro delle giovani generazioni (11,6%). Sono alcuni dei dati della nuova ricerca Monitor on Labor, presentata a Napoli, nella prima giornata dell'assemblea generale 2024 di Federmeccanica. Curata da Daniele Marini (Università di Padova, Community Research&Analysis) l'indagine fotografa - su un campione di mille intervistati - gli stati d'animo del Paese su diversi temi.

Per la maggioranza degli italiani l'Ue costituisce un vantaggio indispensabile (22,7%) o comunque un'opportunità, anche se necessiterebbe di una riflessione sul suo funzionamento (36,3%). Per quel che riguarda l'avvento dell'intelligenza artificiale, solo il 40,9% riesce a fornirne una definizione corretta; comunque prevalgono quanti ritengono porterà più vantaggi (59,6%) che svantaggi (50,4%) nel mondo del lavoro. Di più, c'è consapevolezza che l'industria non potrà non introdurla nei suoi processi produttivi, pur avendo attenzione alla formazione del capitale umano e alla sua salvaguardia (50,0%).

Secondo la ricerca di Federmeccanica, infine, il 21,4% degli italiani ritiene che il ruolo dell'industria sia ancora 'centrale' per il futuro del paese, e il 54,8% le assegna una funzione 'rilevante'. Dunque, complessivamente il 76,2% crede nelle potenzialità e nel ruolo dell'industria per lo sviluppo futuro.

L'assemblea, in corso anche domani nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, si è aperta con la gara di costruzioni tecnologiche che ha visto oltre 250 studenti della scuola secondaria di primo grado, provenienti da 9 province aderenti al progetto, cimentarsi nella ideazione e realizzazione di un gioco collegato al tema della meccanica con il coinvolgimento di professionisti e collaboratori di aziende. I lavori sono proseguiti con tre "dialoghi" con giovani talenti italiani affermati all'estero sui temi di attualità e allo stesso tempo guardando al futuro delle Imprese e del Paese.

Infine la proiezione del nuovo cortometraggio "Radici" (sequel dell'episodio presentato lo scorso anno intitolato "Scintille") realizzato per la campagna sulla cultura d'impresa rivolta ai giovani e alla società civile. Il corto, che è stato al centro di un talk in cui si sono confrontati il regista Massimiliano Bruno e il vicepresidente di Federmeccanica Diego Andreis, è stato preceduto dalla consegna del Premio "Fabbrica 4D" ad una studentessa laureata in Ingegneria Meccatronica, presso l'Università Federico II di Napoli, da parte della vicepresidente di Federmeccanica Claudia Persico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA