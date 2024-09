Maltrattamenti in famiglia, tre arresti in Irpinia

Tre persone sono state arrestate nelle ultime ore in provincia di Avellino in altrettante operazioni dei carabinieri delle Compagnie di Ariano Irpino e Solofra. Destinatari sono due uomini di 45 e 54 anni di Solofra e un 49enne di Ariano Irpino. Il Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura ha firmato le ordinanze per maltrattamenti nei confronti dei conviventi. In particolare uno degli indagati, oltre a comportamenti aggressivi e violenti, è accusato di aver privato da tempo i propri familiari della necessaria assistenza e cura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA