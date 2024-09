Il Cervantes celebra la Giornata Europea delle Lingue

In occasione della Giornata Europea delle Lingue, giovedì 26 settembre, l'Instituto Cervantes di Napoli celebra la diversità linguistica spagnola con varie iniziative nella sede di via Chiatamone 6G.Oltre ai vari momenti informativi sui diversi corsi di spagnolo, di catalano, di basco e galiziano, sono in programma uno spettacolo di flamenco, anticipato (alle ore 18) dalla degustazioni di vini della Ribeira Sacra, regione del nord-ovest della Spagna, nella comunità autonoma della Galizia. Una zona rinomata per gli splendidi paesaggi di canyon fluviali e i vigneti terrazzati, coltivati a mano secondo un'antica tradizione. Denominata Riserva della Biosfera Unesco, questa zona dalla straordinaria bellezza naturale, custodisce un notevole patrimonio culturale e artistico, oltre a una delle produzioni vinicole più antiche della Spagna. La degustazione di vini, con il sommelier Bruno Rovella Fernández, si terrà in lingua galiziana ed è a numero chiuso. Dalle ore 19 spazio alla musica e alla tradizione spagnola con l'esibizione di El Canelazo, gruppo che fonde le diverse correnti del tango e del flamenco in una combinazione unica. L'ensemble formato da Paula Becerra (bailaora e percussioni) e Andrés Ravina (bandoneón e cantaor), darà vita a uno spettacolo di canto e danza, accompagnati dalla chitarra di Francesca Turchetti, a cui si aggiunge il colore e l'aroma del tango. Un progetto innovativo di flamenco-fusion che integra elementi del tango argentino e il suono del bandoneon, con le discipline tradizionali della danza, del canto e della chitarra flamenca. El Canelazo propone un omaggio ai grandi maestri del flamenco in una miscela di musica sudamericana e creola argentina.



