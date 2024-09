Ecommerce HUB© e Days to Connect insieme per economia digitale

Ecommerce HUB© e Days to Connect insieme per l'economia digitale campana: dal 2 al 4 ottobre, una tre giorni dedicata alla digital economy, tra networking, commercio elettronico e marketing online. Al via il 2 ottobre con Days to Connect, il primo evento in Italia dove i big player del mondo digitale incontreranno le aziende partecipanti per creare nuove occasioni di business. L'evento, organizzato in collaborazione con Nola Business Park e che si terrà all'interno del Centro Congressi di quest'ultimo, nasce dalla volontà di offrire gratuitamente l'opportunità di contatto diretto con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker e campioni del mondo del digitale attraverso gratuiti incontri one-to-one con i protagonisti dell'evento al fine di creare nuove occasioni di business. D2C, inoltre, darà la possibilità a tutti i presenti di assistere anche ai keynote speech sul main stage degli esperti del settore.

La settimana all'insegna del business e della transizione digitale, poi, si trasferirà all'interno dell'Ecommerce HUB©, il successivo 4 ottobre. Nella cornice della Multimedia Valley di Giffoni, i partecipanti, oltre all'offerta formativa, potranno svolgere un'intensa attività di networking.

L'obiettivo è quello di far diventare la Campania un hub innovativo capace di rafforzare il livello di conoscenze e di awareness digitali che sono di fatto la chiave del successo delle imprese al mondo di Industria 4.0. Days To Connect e Ecommerce HUB© sono patrocinati dalla Regione Campania che, negli ultimi anni, ha scommesso molto sul rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione, ponendosi in prima linea nello sviluppo di progettualità di rilevanza nazionale e internazionale.

"È significativo per la Campania ospitare, a distanza di pochi giorni, due eventi come Ecommerce HUB© e Days to Connect, che offrono prospettive complementari per l'ecosistema digitale - spiega Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - Ecommerce HUB© consolida una visione strategica e anticipatrice che aiuta gli imprenditori a navigare in un settore in continua evoluzione, mentre Days to Connect facilita il dialogo tra decision-maker e leader della digital economy, creando opportunità concrete di collaborazione.

Due occasioni importanti per chi vuole partecipare attivamente all'innovazione e fare sistema, un percorso che la nostra Regione sostiene con convinzione, consapevole che il futuro si costruisce con una visione condivisa".



