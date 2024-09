Biblioteca di Castel Capuano, Zanchini nuovo presidente del Cda

Luca Zanchini, avvocato civilista patrocinante in Cassazione e consigliere dell'Ordine avvocati, è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della biblioteca "De Marsico" di Castel Capuano, dopo averne già fatto parte in qualità di consigliere.

Zanchini, 51 anni, succede a Patrizia Intonti che ha lasciato l'incarico due settimane fa per motivi personali.

La nomina di presidente del Cda gli è stata conferita ieri, a larga maggioranza, durante la seduta di Consiglio del Coa presieduto dal presidente Carmine Foreste. Luca Zanchini è il figlio di Flavio, al quale sette anni fa venne intitolata la sala lettura della biblioteca: fu infatti proprio l'ex presidente dell'Ordine a dare impulso e rendere fruibile a tutti l'antico patrimonio librario conservato nelle sale dell'Ente.





