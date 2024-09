A 75 anni travolto e ucciso da un camion in Irpinia

Un uomo di 75 anni è stato travolto e ucciso da un camion in provincia di Avellino.

L'incidente si è verificato in contrada Santianni del comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Il conducente del mezzo, che trasportava un carico di legna, si è fermato per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno purtroppo constatato l'avvenuto decesso. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita al "Moscati" di Avellino. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.



