Spacciava droga dalla finestra di casa, arrestata pusher 75enne

Spacciava hashish e cocaina dalla finestra la donna di 75 anni arrestata dagli agenti di polizia del commissariato Decumani di Napoli con l'accusa di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente.

L'anziana pusher è stata scoperta dai poliziotti mentre, da una finestra di un palazzo del centro storico, consegnava qualcosa a una persona in cambio di una banconota. Sia la donna che la persona in questione, rivelatosi un acquirente, sono stati bloccati. Da una perquisizione è emerso che nell'involucro c'erano circa 2,7 grammi di hashish.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione della 75enne dove le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato in un cassetto della cucina, altri 4 involucri della stessa sostanza stupefacente del peso di circa 11 grammi, una busta contenente 85 grammi circa di cocaina e 50 euro mentre, in una cassaforte, c'erano 9 panetti di hashish del peso di circa 800 grammi.

La pusher, con precedenti specifici, è stata arrestata e l'acquirente sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.



