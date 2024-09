Maria Pia Rossignaud, Giorgia Abeltino esempio per donne campane

"Orgogliosa di aver consegnato il Premio Responsabilità Sociale 2024 Amato Lamberti, un prestigioso riconoscimento, a Giorgia Abeltino (Google Arts & Culture). Il suo è un percorso professionale molto variegato: da avvocato ha fatto esperienze nel campo dell'antitrust e dei rapporti istituzionali, ha coordinato il gruppo di lavoro della strategia di intelligenzaartificiale di Google fino a dirigere l'istituto del motore di ricerca che democratizza la cultura rendendola accessibile a tutti. Complimenti a Giorgia Abeltino, esempio e, quindi, role model per tutte le donne, particolarmente in Campania". Così, in una nota, Maria Pia Rossignaud, direttrice di Media Duemila/Osservatorio TuttiMedia.

Giorgia Abeltino con il suo lavoro, come da motivazione del premio, ha reso accessibile al pubblico di tutto il mondo il patrimonio di oltre 3mila istituzioni culturali.

Da Napoli al mondo il percorso di Giorgia Abeltino (vissuta in Belgio, Francia, USA, Hong Kong e ora in Spagna): "Sono curiosa e attenta all'altro, al diverso da me - ha detto ritirando il premio - mi piace costruire ponti e combattere le polarizzazioni. Ho fatto mie le parole di NelsonMandela che augurava a se stesso e agli altri di far guidare le proprie azioni dai sogni e non dalle paure".



