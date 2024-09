Funerali di Chiara: assessore Napoli, forte abbraccio a famiglia

"Sono ore difficili. Per l'ultimo saluto a Chiara il Comune ha testimoniato la vicinanza con un cuscino di fiori e il Gonfalone scortato dai vigili per esprimere il cordoglio dell'amministrazione e di tutta la città.

Io sono sempre stata accanto alla famiglia a Napoli e in queste ore ancora di più con il cuore. Questi giorni di vicinanza con Livio e la famiglia di Chiara hanno costruito un legame forte che difficilmente potrò dimenticare. A loro e a Chiara va ancora il mio abbraccio". Così l'assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato. Oggi si tengono i funerali della giovane turista morta dopo essere stata colpita da un frammento di una statua ai Quartieri Spagnoli, a Napoli.

Il gonfalone della Città di Napoli è presente nella basilica di Santa Giustina a Padova, e per volontà del sindaco di Napoli è listato a lutto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA