De Luca, prezioso primo polo per sana longevità a Napoli

"L'inaugurazione di questo polo per la longevità sana è una bella iniziativa, promossa da Villa Betania con un esperto mondiale di longevità, un medico che ha studiato il rapporto tra sistema dell'alimentazione, obesità e diabete che può darci un aiuto molto importante a introdurre anche nuovi sistemi di cura". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione dell'apertura del primo ambulatorio per la sana longevità nel Sud Italia all'Ospedale Betania di Napoli.

De Luca ha sottolineato come va adottata una cura importante sin dai ragazzi: "Nella nostra sanità - ha spiegato - per quanto riguarda il diabete infantile, soprattutto, abbiamo una criticità in Campania e quindi è importante lavorare anche in questa direzione perché ci consente di evitare poi ricadute per quanto riguarda altre patologie. Una forte lotta va sostenuta contro l'obesità in genere perchè produce diabete e problemi cardiologici e dunque è una linea di azione e di ricerca molto interessante". Il governatore ha inaugurato il nuovo reparto sottolineando le importanti mosse da fare nella sanità per una longevità che sia anche accompagnata da una buona salute.





