Tumori: seminario a Biogem con Antonio Iavarone

Il top scientist Antonio Iavarone, vice direttore del Sylvster Cancer Center di Miami (Usa) sarà ospite giovedì prossimo del centro di ricerca genetica Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, di un seminario dedicato agli studi più recenti relativi ai tumori cerebrali. Iavarone, di origini sannite, in particolare spiegherà ai ricercatori di Biogem come la classificazione dei tumori realizzata utilizzando e integrando i dati di diverse piattaforme "omiche" con metodologie computazionali avanzate, permette di identificare le vulnerabilità degli stessi tumori.

"Le strategie adottate dal gruppo di ricerca guidato a Miami da Iavarone -sottolinea Michele Ciccarelli, responsabile del laboratorio di biologia di Biogem- possono essere estese anche ad altri tipi di tumore, soprattutto quelli per i quali l'offerta di opzioni terapeutiche mirate è ancora scarsa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA