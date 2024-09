Paolo Siani, 'Sala Mehari è immagine fortissima'

Il 23 settembre 1985 Giancarlo Siani, giovane cronista del quotidiano 'Il Mattino' veniva ucciso dalla camorra. Oggi, a distanza di 39 anni, nell'anniversario della morte, viene inaugurata 'Sala della Mehari - Sala della Memoria' che comprende l'auto e i ricordi del giornalista oltre ai volti delle vittime innocenti di reati violenti uccise in Campania.

La Sala, precedentemente ospitata al Pan dal Comune di Napoli, è in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli) ed è frutto di un'intesa firmata a luglio dal Comune vesuviano rappresentato dal sindaco, Giorgio Zinno, e dalla Fondazione Polis della Regione Campania.

Il Comune di San Giorgio a Cremano ha fortemente voluto la presenza della Sala nel suo territorio e la Regione Campania, mediante Polis, ha accolto questo desiderio.

"Un'immagine fortissima che mi auguro rimanga impressa a tutti quelli che oggi passano e passeranno qui" ha detto Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso prima del taglio del nastro "Vedere questa macchina con quelle foto è la nostra risposta non violenta alla violenza delle mafie. Raccontare le mafie dalla parte degli sconfitti è l'unica cosa che dobbiamo fare. E lo stiamo facendo da trentanove anni con sempre più forza perché se ai ragazzi si fa vedere questo muro impressionante con trecento foto di vittime innocenti non potranno mai scegliere di stare dalla parte delle mafie. Mai". A partecipare alla realizzazione della Sala, insieme alla Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e al Comune di San Giorgio a Cremano, la famiglia Siani che mediante la Fondazione Giancarlo Siani porta avanti la memoria e l'impegno del giovane giornalista, il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. (ANSA)

