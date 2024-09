Ferita durante escursione, salvata dai Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Caserta hanno soccorso nella serata di ieri due ragazze, una delle quali rimasta ferita, che stavano effettuando un'escursione sul monte Tifata a San Prisco (Caserta). Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, tra cui gli esperti del Nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale), sono saliti lungo un percorso tortuoso, grazie anche alla luce di un carro fari per la scarsa visibilità, fino alla parte alta della montagna, dove hanno trovato la donna ferita; a quest'ultima sono state prestate le prime cure sanitarie, quindi la donna è stata immobilizzata e trasportata a valle dove è stata affidata al 118 per il trasporto in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA