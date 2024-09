Buonajuto, "a Ercolano lo Stato c'è ed è presente"

"Un ulteriore colpo durissimo alla criminalità organizzata. L'arresto di ventuno persone coinvolte nel traffico di droga è un segnale chiaro: lo Stato ad Ercolano c'è ed è presente. Questo straordinario risultato è il frutto del lavoro incessante delle forze dell'ordine, a cui va tutta la nostra riconoscenza. La sicurezza dei cittadini di Ercolano sarà sempre una priorità assoluta". E' quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell'Anci, commentando l'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, dalla tenenza di Ercolano e dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

"Parte di questi arresti è avvenuta nei quartieri di Fossogrande e Via Cegnacolo, dove la nostra amministrazione è già fortemente impegnata in opere di riqualificazione sociale e urbana, con i fondi del Pnrr. Queste zone, caratterizzate da insediamenti post-terremoto, sono state a lungo afflitte dal degrado e dall'abbandono, diventando facile preda della criminalità organizzata. Adesso dovrà cambiare tutto e dovranno diventare luoghi accoglienti grazie agli arresti ed agli investimenti", conclude il sindaco.



