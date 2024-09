A Casalnuovo camion pubblicitario per ricordare Siani

Nel giorno del 39esimo anniversario dell'assassinio di Giancarlo Siani, a Casalnuovo di Napoli alcuni cittadini hanno voluto onorare la sua memoria noleggiando un camion vela sul quale campeggia un megamanifesto del giornalista ucciso e la frase "Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei veramente libero nei pensieri, non lo farai mai in ginocchio ma sempre in piedi". I cittadini, inoltre, hanno posizionato un altro manifesto davanti al cantiere di piazza Siani. Il camion, fanno sapere gli anonimi organizzatori de "La Vela di Giancarlo Siani", circolerà per Casalnuovo fino a giovedì, per invitare i giovani, a partire da quelli dell'istituto "Siani", a credere "nelle proprie capacità ed impegnarsi per il proprio territorio". Oggi il camion pubblicitario si fermerà anche davanti al Municipio "un omaggio ed un invito alla politica - spiegano i cittadini - al Sindaco, alla Polizia Municipale a continuare ad impegnarsi, tra le mille difficoltà, per questa città", per poi spostarsi, in segno di ringraziamento per il costante lavoro, nei pressi della Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo, della caserma della Guardia di Finanza, e del Palazzo Lancellotti per ringraziare i consiglieri comunali "che contribuiscono al lavoro della macchina amministrativa". "Non ci toglierete mai la memoria di Giancarlo Siani - spiegano gli organizzatori - con la sua morte è stato tracciato un solco e si è creata una rete straordinaria di persone perbene. Per questo è stato posizionato un banner con il suo volto in Piazza Siani a Casalnuovo. Una piazza morta, ma ricordiamo che non è morta la memoria di Giancarlo". Gli organizzatori, infine, hanno sottolineato di non aver agito per pubblicità, e di aver affidato il messaggio ad una nota pagina facebook locale, Casalnuovo aut, ed ai giornalisti, in forma anonima "perché associare qualsiasi nome a Giancarlo Siani sarebbe sbagliato". "Un volto coperto - concludono - è l'immagine perfetta per dire che quanto contenuto in questo messaggio è il pensiero di una comunità e non di un singolo. La comunità di Casalnuovo di Napoli ricorda Giancarlo Siani e ringrazia la rete straordinaria di persone ed istituzioni poste a tutela della libertà, dei giornalisti e dei cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA