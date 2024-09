Sorrentino, l'abbraccio di Napoli alla sua Parthenope

L'abbraccio di Napoli a Paolo Sorrentino, da Chiaia al Centro storico: sold out e grande festa ai cinema Filangieri e Modernissimo che hanno ospitato le anteprime notturne di 'Parthenope' con l'annunciata partecipazione del regista e di uno degli interpreti, Peppe Lanzetta, nel film nei panni di una inquietante figura demoniaca.

"Un film sul tempo, in una città dove si vede lo scorrere del tempo, che poi è il senso della vita. Un film che senza Napoli non sarebbe mai stato possibile, solo a Napoli avrei potuto girarlo", racconta l'autore nel breve saluto. E aggiunge: "un film epico che si concerta su sentimenti adesso inattuali: libertà, spontaneità, erotismo, seduzione. Racconta di come una donna dagli anni 50 può trascorrere una vita vita libera, spontanea e disinvolta, perchè cresciuta in una città come Napoli che è libera e spontanea. Una città che non giudica mai".

Lanzetta presenta il film come "un'opera mondo, che va vista più volte" e aggiunge: "Paolo mi ha regalato una grande opportunità. E mi emoziona presentarlo qui nel cinema della città bene, dove mi intrufolavo da ragazzo venendo dalle periferie: è un dato politicamente importante, lui ha permesso che certi sogni diventassero realtà. Io avevo un conto in sospeso con Napoli e Sorrentino me lo ha fatto risolvere. In questo film mette insieme varie anime di Napoli, è epico e postmoderno".

Dopo la prima tappa a Chiaia il secondo bagno di folla notturno è al Modernissimo: "Questo è il cinema che frequentavo da ragazzo - racconta Sorrentino accolto da una atmosfera calda e tantissimi giovani - è un luogo legato all'inizio della mia carriera, 30 anni fa, un cinema che definisco 'aperto'.

Parthenope? E' un viaggio epico. Di una eroina che viaggia da ferma. E Napoli è una città che ti permette di viaggiare stando fermi".

Successo non solo a Napoli per la settimana di anteprime di mezzanotte, in attesa dell'uscita in sala di ottobre, una programmazione inedita che prosegue a Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Casoria, Marcianise, Torino, Palermo, fino al 25 settembre. Domani Luca Bigazzi e Daria D'Antonio e mercoledì 25 settembre gli interpreti Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, saluteranno il pubblico al Cinema Troisi di Roma.



