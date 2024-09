"La nostra città raccontata da Paolo Sorrentino in Parthenope si conferma set ideale per la sua magia. Abbiamo ospitato la produzione che ha creato tante opportunità per il territorio: Napoli sempre più capitale del cinema". Così su X il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a poche ore dall'anteprima del nuovo film del regista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA