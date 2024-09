La Fondazione Angelo Vassallo nomina cinque 'ambasciatori'

La Fondazione "Angelo Vassallo Sindaco Pescatore" ha nominato i suoi primi cinque 'ambasciatori', personalità che avranno il compito di diffondere i principi e i valori che hanno guidato l'azione di Vassallo, sindaco di Pollica, assassinato nel 2010 per il suo impegno a favore della legalità, della tutela ambientale e del bene comune.

I cinque ambasciatori, "che si sono distinti per il loro impegno nella società civile e la condivisione dei valori della Fondazione", avranno il compito di "portare avanti la missione del 'sindaco pescatore', con l'obiettivo di promuovere la giustizia, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente in tutte le sfere della vita pubblica e privata". Si tratta di Gerardo Spira, che per anni ha affiancato Vassallo nel ruolo di segretario comunale; Anna Maria Anselmi, avvocato e legale della Fondazione; Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese; Enrico Bini, già sindaco di Castelnovo ne' Monti e Enrico Maria Lamanna, regista teatrale che ha portato sulla scena la storia di Angelo Vassallo.

"La nomina di questi cinque ambasciatori rappresenta un passo fondamentale: ciascuno di loro, con la propria storia e il proprio impegno, sarà un portatore dei valori che Angelo ha incarnato nella sua vita pubblica e privata", ha detto il presidente della Fondazione, Dario Vassallo.



