Controlli Cc nel Casertano, cinque giovani su mezzi rubati

È di cinque giovani denunciati per ricettazione, uno anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 20 centimetri, con oltre 200 persone identificate e 97 veicoli controllati con 30 multe, il bilancio dei controlli realizzati dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta), in particolare nel centro cittadino e sulle principali arterie di comunicazione che lo collegano ai comuni vicini.

Dieci le pattuglie impiegate, per un totale di 30 carabinieri appartenenti alla locale Stazione, al Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe e ai reparti dislocati sul territorio. I cinque giovani denunciati sono stati trovati a bordo di tre scooter e un Suv di ingente valore, tutti rubati e sottoposti a sequestro: c'erano una Range Rover Evoque la cui denuncia di furto è stata presentata lo scorso 14 agosto, un Piaggio Liberty 400, asportato a Napoli il 12 luglio e gli altri due mezzi, un Aprilia Scarabeo e un Malaguti Phantom. Uno dei ragazzi, un 21enne di San Marcellino, è stato poi denunciato per porto abusivo di armi per il coltello che aveva con sé.





