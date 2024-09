Asia Napoli compie 25 anni e guarda al futuro

Da 25 anni al servizio della città con oltre 2mila lavoratori e 845 mezzi in strada. Un impegno che consente di raccogliere 1.400 tonnellate di rifiuti al giorno e di servire oltre 600mila cittadini con il 'porta a porta': sono alcuni numeri di Asia Napoli, la società che gestisce i servizi di igiene urbana nel capoluogo campano. Oggi, con una manifestazione in piazza Municipio, festeggia 25 anni di attività. E lo fa con i tanti dipendenti, esponenti della politica, le scuole e soprattutto con campagne informative per migliorare il decoro urbano, tra cui il lancio di un sito web rinnovato e un sistema avanzato di Customer Relationship Management (gestione delle relazioni con i clienti) per migliorare la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni con i cittadini.

"I sistemi di raccolta differenziata non sono sistemi statici ma dinamici", ha detto l'amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero. "Vuol dire che un progetto che viene realizzato per migliorare il decoro della città, la raccolta differenziata, va mutato in funzione del contesto. E come facciamo a mutare questa progettazione? Acquisendo dati in tempo reale. Questo è il vero progetto della digitalizzazione: non solo l'acquisto di un semplice software ma la cultura del dato. Ogni dipendente crea dei dati, questi dati devono essere canalizzati verso la mente di Asia che deve rispondere con immediatezza alle esigenze del territorio".

Il punto di partenza, è stato evidenziato, è rappresentato dalla creazione di una solida 'cultura del dato' all'interno dell'organizzazione. L'obiettivo è diffondere a tutti i livelli la consapevolezza che i dati, se correttamente raccolti, analizzati e interpretati, rappresentano un patrimonio prezioso per migliorare l'efficienza, la qualità dei servizi e la capacità decisionale.

Quanto al sito web "è già attivo" come spiega Ruggiero, "abbiamo utilizzato questa data per rilanciare il nuovo sito internet che verrà implementato nel corso del 2025 per avere una piattaforma dinamica e al servizio dei cittadini".

Laura Lieto, vicesindaco e assessore all'Urbanistica, ha paralto di Asia come di "una delle partecipate che agisce sul fronte dei problemi quotidiani, una grande organizzazione che ha avuto da questa amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, un impulso consistente perché abbiamo avuto di recente una ondata di nuove assunzioni con rinnovo del personale che, soprattutto dal punto di vista generazionale, sta facendo la differenza".

Tanti i dipendenti presenti, anche pensionati, distintisi in modo particolare nel servizio per aver salvato cittadini in difficoltà o per aver instaurato un legame con residenti e commercianti finalizzato alla cura delle strade. A loro è stato consegnato un riconoscimento realizzato dall'artista Francesco Cuomo.

L'assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, ha parlato di "una storia che dobbiamo scrivere un po' tutti insieme: l'amministrazione ma soprattutto i cittadini perché bisogna avere maggiore rispetto per l'ambiente. Quella di oggi, non voglio indicarla come una data legata al compleanno, ma come una giornata di sensibilizzazione e di conoscenza nella quale dare un giusto riconoscimento ai tanti operatori che hanno contribuito a migliorare e a far crescere questa città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA