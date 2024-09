Juve-Napoli, sì al ricorso di un tifoso contro divieto trasferta

Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un tifoso napoletano - che aveva acquistato il biglietto per assistere alla partita Juve-Napoli con il figlio - contro il divieto di trasferta deciso dal prefetto di Torino per il match in programma alle 18.

Nel provvedimento del Tar si legge, tra l'altro, che l'ordinanza del prefetto "consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse da quelle coinvolte nell'incontro calcistico in questione". Non è chiaro, tuttavia, se il decreto del Tar abbia una valenza generale, riguardi cioè tutti i tifosi, poichè il ricorso viene accolto "vista la personalità professionale del genitore ricorrente ed anche il suo isolamento con il figlio, non costituente un gruppo organizzato che potrebbe invece unitariamente fomentare risse tra tifoserie" e vista "l'incedibilità dei biglietti".



