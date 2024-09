Pichetto, serve sforzo di mitigazione per ridurre le emissioni

"Il cambiamento climatico si sta manifestando nel Mediterraneo in maniera più forte e violenta rispetto ad altri Paesi nel mondo. Dobbiamo compiere un importante sforzo di mitigazione per ridurre le emissioni e trovare percorsi che ci permettano di ridurre i danni di fronte a eventi che se un tempo erano eccezionali adesso sono sempre più frequenti": lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto durante la rassegna Capri D'Autore, a cura di Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, promossa da Vis Factor con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.

Parlando invece di energia, il ministro ha detto che "l'Italia sta cambiando pelle e da Paese che da sempre ha vissuto di fossili, attraverso le nuove energie, è ora un soggetto capace di dare aiuto all'intera Europa ponendosi come snodo strategico per l'approvvigionamento".



