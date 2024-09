Disagi in Circumvesuviana e linee flegree per sciopero

Il 60% delle corse della Circumvesuviana annullate e le linee flegree paralizzate ad esclusione delle fasce di garanzia. Sono gli effetti, ormai definitivi, del doppio sciopero che oggi ha riguardato le linee gestite da Eav.

È lo stesso Ente Autonomo Volturno a fornire i dati definitivi delle ore 17, dai quali si evince che all'astensione hanno aderito circa 180 dipendenti, su un totale di circa 2.250 unità in servizio, con una percentuale di adesione dell'8% circa. Sulle linee Vesuviane sono stati effettuati circa 40 treni rispetto ai 100 programmati: da questo momento, inoltre, gli eventuali convogli che verranno effettuati per Sarno saranno limitati ad Ottaviano.

Il servizio sulle linee flegree, dopo le fasce di garanzia, si è completamente fermato mentre è risultato regolare sulla linea metropolitana. Le linee suburbane hanno subito la soppressione di otto treni su venti e il servizio Bus ha registrato la cancellazione di circa sessanta corse sulle oltre 1.500 previste. Infine la funivia del Faito non ha fatto registrare problemi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA