Costa, investire nella sicurezza e tutela dei lavoratori

"Non è un mistero che in questo momento, in Italia, c'è un affievolimento della tutela dei lavoratori: bisogna investire e scongiurare questa fragilità, in particolar modo in questo che è un tempo di trasformazione del mondo del lavoro, anche per il passaggio sempre più preponderante al digitale". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, intervenendo al convegno organizzato dall'associazione Comma2 "Sicurezza è dignità del lavoro" a Castel Capuano, a Napoli.

"E' fondamentale identificare la sicurezza come parte preponderante della dignità dei lavoratori", ha aggiunto Costa, enfatizzando in questo senso l'attività di Comma2, associazione di avvocati che, ha detto, "ha il grande merito di occuparsi non solo di tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche di essere un ente propositivo su questi temi e sempre più di riferimento".





