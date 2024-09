Uspp, "carceri come l'inferno e si invia la penitenziaria al G7"

"Le carceri campane sono al collasso e si inviano agenti penitenziari a supporto del G7 della cultura quando negli istituti di pena, trasformati in veri e propri inferni danteschi, si verificano suicidi, evasioni ed aggressioni". Lo sottolineano, in una nota il sindacato dell'Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio.

"La polizia penitenziaria è allo stremo - ricordano ancora una volta i due sindacalisti - con organici inadeguati, in cui mancano 800 agenti, con turni massacranti, spesso di 12 ore. A Poggioreale il limite del sovraffollamento dei detenuti è oramai insopportabile e i nuclei traduzioni, come quello di Secondigliano, quasi sempre lavorano sotto scorta, mettendo a rischio la sicurezza".

"In molti istituti - concludono Moretti e Auricchio - nei turni serali a causa della carenza di personale, non si riesce neanche a garantire il pasto agli agenti. E, a fronte di queste innegabili criticità, si invia personale di polizia penitenziaria per garantire il G7 per la cultura: come sindacato non abbiamo più parole per descrivere il caos organizzativo per chi gestisce le carceri campane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA