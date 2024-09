Prefetto di Napoli,a Marano controlli ma anche videosorveglianza

A Marano di Napoli "verranno fatto servizi ad alto impatto, soprattutto di sera anche con l'impiego di unità cinofile". Lo ha annunciato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Marano e che è stato convocato dopo quanto successo all'alba di domenica scorsa quando si è verificato lo speronamento - secondo quanto emerso dalle indagini - di uno scooter con un giovane di 20 anni (che era alla guida) che ha perso la vita.

Il dispositivo di vigilanza, ha proseguito il prefetto, verrà rafforzato ma non bisogna dimenticare che l'indice di dilettuosità nella cittadina alle porte di Napoli è in calo.

Ma in tutta l'area a nord di Napoli la si punterà anche alla videosorveglianza per la quale "si stanno facendo sforzi enormi anche con fondi del Ministero. E' un argomento sul quale si sta lavorando".

Il prefetto facendo poi rifeimento a quanto accaduto domenica scorsa si è soffermato sul "valore della vita" sull'assenza "di dialettica, confronto, di sane relazioni sociali". E quanto manca tutto "si passa alle vie di fatto e questo significa la perdita di una giovane vita".

Parlando con i giornalisti, il prefetto Michele di Bari "ha lanciato un appello a tutte le agenzie educative affinchè si sforzino di portare avant un programma di attività che debbanoi vedere i giovani protagonisti del loro futuro: Le forze di polizia, la magistraturta sono un tassello imporante ma non esaustivo di tutte le vicende".



