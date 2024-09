18 professioni sanitarie al voto, il programma della lista Iris

"18 Professioni al servizio dei cittadini e un nuovo corso per l'Ordine: inclusività, trasparenza e innovazione": la Lista Iris presenta i suoi candidati e punti programmatici per le elezioni dell'Ordine Tsrm e Pstrp di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta in programma da domani venerdì 20 settembre a lunedì 23 settembre.

"In un mondo in continua evoluzione, dove le esigenze dei cittadini si fanno sempre più complesse, è fondamentale riconoscere il ruolo cruciale rappresentato da 18 professioni che operano quotidianamente al servizio della comunità", afferma Antonella Paccone, attualmente dipendente dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, che si propone all'elezione con una squadra "fortemente rappresentativa dei 18 profili professionali".

Noè Fioretti, Elena Nappa e Nicola Raiano rappresenteranno i tecnici di radiologia; Gennaro Capasso, Antonio Nuzzo, Alfredo Scaramuzzo e Tiziana Zungri rappresenteranno rispettivamente i tecnici sanitari di laboratorio biomedico, i tecnici di fisiopatologia cardiovascolare e perfusione cardiocircolatoria e i tecnici ortopedici; Dario Barone, Maria Rosaria Manna, Giuseppe Napoleone e Maria Scicchitano rappresenteranno i podologi, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, gli Ortottisti e assistenti in oftalmologia e i logopedisti; conclude la lista per il direttivo dell'Ordine Giulia Crispino che rappresenta i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Pasquale Gisonni, Annalisa Di Gaeta e Benedetta Federici in rappresentanza dei Tecnici di radiologia, degli Igienisti dentali e dei logopedisti comporranno il Collegio dei revisori dei conti.

"Un gruppo - si legge in una nota - che ha voluto garantire la massima equità di genere, che candida il più giovane professionista di questa tornata elettorale e che ha, infine, candidato numerose professioni con una minore rappresentatività in termini di numerosità".

Iris "è l'acronimo di Inclusività, responsabilità, innovazione e solidarietà ed è la sintesi perfetta dell' immagine che dobbiamo creare al nostro Ordine. Molti di noi - afferma Antonella Paccone - sono presidenti di Commissioni di albo, componenti delle stesse e attualmente anche nel Consiglio Direttivo ma grazie all'esperienza maturata con una visione di maggiore positività, trasparenza e spinta comunicativa, punteranno ad una svolta per rendere i professionisti un 'valore' da proteggere e tutelare in un momento particolarmente critico in un contesto complesso rappresentato da sfide che necessariamente devono essere affrontate: sanità digitale, intelligenza artificiale ma anche relazione e presa in carico dei bisogni sociali delle persone assistite saranno alcuni dei punti di sviluppo che il nuovo Ordine dovrà governare.

Rivolgeremo le nostre energie per farci conoscere e riconoscere già dai 'banchi di scuola' per migliorare l'attrattività delle nostre professioni verso le giovani generazioni. Andremo con la massima sinergia di intenti, insieme agli altri Ordini professionali, nei tavoli politici, istituzionali e Universitari e con le organizzazioni sindacali, ognuno per le proprie competenze, a rappresentare i nostri progetti mediante un confronto aperto, etico e sempre supportato da analisi puntuali e trasparenti. Infine, il nostro obiettivo più importante, sarà garantire la massima attenzione e vigilanza alla salute psico-fisica dei nostri professionisti, la massima protezione di ogni singola professione dagli abusi che incidono sulla qualità delle cure e dell'incolumità della salute del cittadino, in un sistema che chiede tanta competenza e quantità ma deve anche garantire tanta qualità".



